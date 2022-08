La Fédération nationale des chasseurs assise sur un tas d’or grâce à Emmanuel Macron 

Les comptes de la Fédération nationale des chasseurs viennent d’être dévoilés ! Alors que l’association agréée d’utilité publique était tenue de publier chaque année ses comptes au Journal officiel, la structure des Nemrods se gardait bien d’accomplir cette formalité. Sollicité deux fois par « Lanceur d’alerte » pour obtenir la communication de ces comptes, Willy Schraen, premier chasseur de France, a fini par rendre publics ceux des exercices 2017 à 2021, avec un léger coup de retard – le 8 Août 2022…

Celui qui revendiquait publiquement voter Macron dès le premier tour à l’élection présidentielle de 2022 se trouve à la tête d’une association revigorée par les réformes de la chasse, engagées en 2018 par le Président de la République. Les chasseurs bénéficient aujourd’hui de versements d’argent public aux montants d’une importance inédite, et d’une trésorerie en or massif.

La réforme de la chasse ? Une bénédiction !

Cotisations et trésorerie à un niveau historique

Premier constat lors la lecture des comptes : les recettes des cotisations ont explosé. Elles dépassent les 28 millions d’euros en 2020, et tout autant en 2021, alors qu’elles stagnaient chaque année aux alentours de 11 millions d’euros au cours des quatre exercices précédents. Cette augmentation coïncide parfaitement avec la diminution du prix du permis de chasse (de 400 à 200 euros), instaurée dès la saison 2019 pour amplifier – d’après le gouvernement – « la mobilisation des chasseurs dans la régulation du grand gibier et leur mobilité sur le territoire ». Depuis cette ristourne, les chasseurs plébiscitent le permis national, qui leur permet de chasser sur l’ensemble du territoire national, à la différence du permis départemental [certains chasseurs s’en servent notamment pour aller chasser, dans d’autres départements que le leur, des espèces dont la chasse est interdite chez eux par arrêté préfectoral].

Avec de telles recettes, la Fédération a pu augmenter sa masse salariale de près de 28.67 %, qui stationnait jusqu’alors aux alentours de 1,5 million d’euros. En 2021, elle atteignait 1,93 million d’euros.

L’argent public pleut lui aussi sur la Fédération. 11,46 millions d’euros de concours public lui ont été versés en 2021, alors qu’elle touchait seulement 27 000 euros de subventions en 2017 et 6,3 millions d’euros de concours public en 2020. Soit une augmentation des versements d’argent public de 23 000 % entre 2017 et 2020, et 42 000 % entre 2017 et 2021.

Les dépenses des chasseurs « pour la biodiversité » restent très opaques

Pour chaque permis de chasse validé, l’Etat verse depuis 2019 aux chasseurs, une « éco-contribution » de 10 euros destinée à financer des projets de « reconquête de la biodiversité », mis en oeuvre par les fédérations départementales de chasseurs. Le montant de l’enveloppe mobilisable atteint les 15 millions d’euros par an.

Vivement critiquée par les associations environnementales, l’éco-contribution servirait également à défendre les intérêts cynégétiques et l’image de marque des chasseurs. Elle permet notamment aux chasseurs de promouvoir la pratique de la chasse dans les écoles élémentaires, de financer des aménagements à seul but cynégétique ou de faire réaliser des études qui minimisent l’impact de la chasse sur la biodiversité. Dans un compte-rendu de réunion de la FNC du 3 mars 2021, que « Lanceur d’alerte » a pu consulter, Willy Schraen revendique lui-même que « l’éco-contribution va dynamiser la chasse et offrir une vitrine environnementale aux chasseurs ».

Certains cadres de l’Office français de la biodiversité redoutent que cette manne financière offerte aux chasseurs n’affaiblisse l’action des services de l’Etat dans le domaine environnemental. Lors du Conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité du 30 Novembre 2021, le Conseil Scientifique de l’OFB a diffusé un rapport d’auto-saisine indiquant « que le dispositif [de l’éco-contribution] mis en place ne permet pas de garantir une qualité suffisante des projets sélectionnés ». Et de préciser : « Seuls 7 % des dossiers sont refusés alors que dans d’autres appels à projets, le refus correspond à 50 %, voire 70 % des dossiers présentés ». Le Conseil scientifique souligne « un risque systémique de difficulté de procéder à l’évaluation et de garantir ainsi l’efficience du dispositif vis-à-vis des objectifs définis par la loi », craignant même « un risque relatif à la réputation de l’OFB qui se retrouve associée à des projets de qualité très faible, voire mauvaise ».

Confrontée à un solde déficitaire, l’OFB pourrait bien subir une mise à mal de ses prérogatives. Willy Schraen ne l’avait-il pas lui-même prophétisé, à l’assemblée générale de la FNC du 20 mars 2019 ? « Le jour viendra bientôt où le monde politique comprendra enfin que pour réussir la transition écologique, il faut juste ne plus en donner la gestion aux écologistes eux-mêmes. »

Choquée par ce blanc-seing accordé aux chasseurs, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) a introduit en début d’année 2022 un recours contentieux contre cette « éco-contribution » aux contours mal définis, qui ne fait actuellement l’objet d’aucune surveillance.

Rendez publiques les dépenses des chasseurs !

La Cour des comptes a par ailleurs annoncé, le 11 Juillet 2022, qu’elle mènerait un contrôle d’initiative citoyenne sur les soutiens publics aux fédérations des chasseurs. Les dépenses engagées au titre de l’éco-contribution devraient enfin être passées au crible. A ce jour, elles ne font l’objet d’aucun compte-rendu détaillé lors des AG de la Fédération nationale des chasseurs.

La Cour des comptes n’a toutefois pas précisé si elle comptait publier l’intégralité des pièces justificatives qu’elle sera amenée à consulter. Afin que les citoyens puissent se forger eux-mêmes une opinion quant à la probité des chasseurs et quantifier les effets utiles des sommes d’argent public utilisées, « Lanceur d’alerte » entamera dans les prochains jours de nouvelles procédures pour demander la publication en open source de l’ensemble de ces dépenses, prises en charge par les contribuables.

Pour nous aider à réaliser de nouvelles enquêtes, n’hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci par avance !